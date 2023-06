Tragedia sul lavoro a Rosarno, in provincia di Reggio Calabria.

Un operaio edile di 38 anni è morto, dopo essere caduto da un ponteggio. Si tratta di un cittadino di origine romena, da tempo residente nella cittadina calabrese.

Da quanto si apprende l’incidente è avvenuto nel corso di un intervento di restauro a un edificio di via Nazionale.

Inutili i soccorsi, allertati dai colleghi: l’uomo è deceduto sul colpo.

Sulla vicenda e per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto indagano le forze dell’ordine e gli ispettori del lavoro.

Un altro incidente mortale sul lavoro è avvenuto in Sicilia, nella zona industriale di Siracusa. Vittima un 59enne, originario di Catania, impegnato, secondo una prima ricostruzione, in un'operazione di carico e scarico di sabbia da un mezzo all'interno di un'azienda di Augusta. Sembra che l'operaio, per cause da accertare, abbia perso l'equilibrio per poi finire a terra, sbattendo la testa. Anche in questo caso i tentativi di salvargli la vita sono risultati vani.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata