Omicidio di Anguillara, il marito di Federica Torzullo non risponde ai pmClaudio Carlomagno, arrestato dopo il ritrovamento del corpo della moglie, si è avvalso della facoltà di non rispondere
Nuovi sviluppi sull’assassinio di Federica Torzullo per quanto riguarda Claudio Carlomagno, marito indagato di omicidio e occultamento di cadavere. L’uomo ha deciso di non rispondere alle domande del procuratore Alberto Liguori e al pm incaricato dell’indagine.
Gli inquirenti, che stanno cercando di ricostruire le ultime ore di vita della donna, lo hanno definito come un delitto di «particolare ferocia». Si cercano di capire anche la dinamica dell’omicidio e l’arma utilizzata, dei quali si saprà di più dopo l’autopsia di martedì pomeriggio.
L'uomo è stato fermato dai carabinieri con l'accusa di omicidio volontario dopo il ritrovamento del cadavere di Torzullo, sotterrato in un canneto dietro alla sua azienda.
(Unioneonline/ n.s.)