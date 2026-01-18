È Federica Torzullo la donna trovata morta e sotterrata nell'azienda del maritoLa 41enne scomparsa l’8 gennaio scorso riconosciuta da indumenti e oggetti. Il cadavere portato al Verano
Sarebbe di Federica Torzullo il corpo trovato stamattina dai carabinieri, sotterrato in un canneto alle spalle dell'azienda del marito, Claudio Agostino Carlomagno.
Dagli indumenti e altri oggetti che aveva addosso si presume si tratti della quarantunenne scomparsa l'8 gennaio scorso.
Il riconoscimento formale verrà fatto all'obitorio del Verano dove il cadavere sarà ora portato dalla mortuaria per l'autopsia.
Intanto il marito, al momento indagato per omicidio, si trova ancora nella caserma dei carabinieri di Anguillara.
(Unioneonline)
- IN AGGIORNAMENTO -