Milano
26 marzo 2026 alle 21:28aggiornato il 26 marzo 2026 alle 21:28
Novantaduenne spara alla badante: ai domiciliari (dal figlio)La donna non è in pericolo di vita e gli agenti della Polizia stanno cercando di ricostruire la dinamica
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È stato arrestato per tentato omicidio e posto ai domiciliari a casa del figlio il 92enne che nel pomeriggio ha sparato un colpo di pistola alla sua badante romena di 46 anni in un'abitazione di viale Faenza, in zona Barona a Milano.
La donna non è in pericolo di vita, e gli agenti della Polizia stanno cercando di ricostruire la dinamica e la ragione del ferimento.
L'uomo ha dei precedenti penali.
(Unioneonline)
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