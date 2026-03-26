È stato arrestato per tentato omicidio e posto ai domiciliari a casa del figlio il 92enne che nel pomeriggio ha sparato un colpo di pistola alla sua badante romena di 46 anni in un'abitazione di viale Faenza, in zona Barona a Milano.

La donna non è in pericolo di vita, e gli agenti della Polizia stanno cercando di ricostruire la dinamica e la ragione del ferimento.

L'uomo ha dei precedenti penali.

(Unioneonline)

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