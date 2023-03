Si aggrava ancora il bilancio del drammatico naufragio di un barcone carico di migranti avvenuto due settimane fa nelle acque davanti a Cutro, in provincia di Crotone. I soccorritori hanno recuperato i corpi di altre tre vittime, due nella zona di Praialonga uno in mare: si tratta di due bimbi di un’età non individuata e di un uomo.

I morti salgono così a 79: 33 i minori e tra loro 24 nella fascia di età compresa tra 0 e 12 anni.

Ieri per le strade di Steccato di Cutro si è svolto un corteo al quale hanno preso parte migliaia di persone. Passando dalla spiaggia della strage hanno deposto una corona di fiori bianchi. In tanti si sono inginocchiati per dire una preghiera.

(Unioneonline/s.s.)

***

LEGGI ANCHE:

© Riproduzione riservata