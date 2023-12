Aveva solo 10 giorni di vita la bimba morta ieri sera a Corato (Bari).

La piccola, accompagnata dalla madre e da altri parenti, sarebbe stata portata al pronto soccorso dell’ospedale Umberto I quando era ormai troppo tardi, le manovre rianimatorie da parte di medici e infermieri sono risultate inutili.

La Procura di Trani ha disposto il sequestro della salma e nei prossimi giorni sarà eseguita l'autopsia per chiarire le ragioni del decesso.

Sul caso indagano i carabinieri che hanno ascoltato nella notte i familiari della neonata originaria di Terlizzi (Bari). Non è escluso che possa essere morta per cause naturali. Sul suo corpo, secondo quanto emerge, non sono stati riscontrati segni di violenza.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata