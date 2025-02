Un bambino è ricoverato in codice rosso all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze per un trauma cranico.

Il piccolo, un neonato di 15 giorni, è stato morso dal cane di famiglia, che ha ferito anche un ragazzo di 24 anni, le cui condizioni però non sono gravi. Si trova in codice giallo all’ospedale di Careggi.

L’incidente è avvenuto in via Franchetti, a Firenze, intorno alle 13.30.

Il bambino è stato morso alla testa, a portarlo in ospedale – dove è ricoverato in prognosi riservata – sarebbe stata direttamente la madre, che non ha atteso l’arrivo dell’ambulanza. Sul caso indaga la polizia di Stato, che ha fatto un sopralluogo nell’abitazione mentre alcuni agenti sono andati al Meyer per ascoltare i testimoni e cercare di ricostruire l’accaduto.

Intervenuta anche la polizia municipale che ha contattato i veterinari.

(Unioneonline)

