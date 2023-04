Violentata e picchiata a sangue.

Gravissimo episodio alla stazione centrale di Milano: poco prima delle 6 di mattina di ieri, una donna di 36 anni ha subito abusi sessuali e lesioni da parte di un 27enne di origine marocchina, senza fissa dimora.

La turista, di origini straniere, doveva salire su un treno per Parigi dopo essere arrivata in città dalla Norvegia, ma è stata avvicinata e aggredita inizialmente già fuori dalla stazione dal giovane che è riuscito, poi, in un secondo momento a trascinarla dentro uno degli ascensori che collegano i piani della stazione, l'ha bloccato e là dentro ha abusato di lei, picchiandola con violenza. La 36enne ha urlato a lungo per cercare di richiamare l'attenzione e ha pure tentato di suonare l'allarme che si trova all'interno della cabina. Alla fine è riuscita a liberarsi, a scappare e a chiedere aiuto.

Ad allertare la Polfer, che ha condotto le indagini, è stata, verso le 5.45, una guardia giurata: ha avvertito che c'era una donna nella zona delle biglietterie centrali in stato di choc. Sono arrivati i soccorsi ed è stata portata al Fatebenefratelli per le prime medicazioni e in seguito alla Mangiagalli dove c'è l'Svs, il servizio che aiuta le vittime di violenze. Nel frattempo gli agenti della Polizia ferroviaria hanno rintracciato l'uomo che in serata è stato fermato e portato a San Vittore.

Per lui, irregolare e con diversi alias, il pm Alessia Menegazzo, di turno e che fa parte anche del pool di contrasto alle violenze, guidato dall'aggiunto Letizia Mannella, ha chiesto la convalida del fermo e la custodia cautelare in carcere: per i pm è pericoloso e potrebbe commettere altre violenze.

