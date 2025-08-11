Un bambino di 7 anni è stato ricoverato d’urgenza in ospedale a Torino dopo un incidente avvenuto in piscina ad Alluvioni Piovera (Alessandria).

Il piccolo avrebbe battuto la testa dopo essere scivolato. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 con un'automedica, e un'ambulanza di base.

Il bambino è stato poi trasportato con l'elisoccorso all'ospedale infantile Regina Margherita, nel capoluogo piemontese, in codice rosso.

(Unioneonline)

