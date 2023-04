Tragedia in pieno centro a Milano.

Una donna di 39 anni è stata travolta e uccisa da una betoniera mentre era in sella alla sua bici. Il mortale all'angolo tra via Francesco Sforza e Corso di Porta Vittoria. Immediati i soccorsi. Sul posto gli operatori del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul caso indagano gli agenti della Polizia locale.

Il conducente è risultato negativo all’alcol test e al pre test antidroga, e ora è in stato di choc. Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo pesante – al momento dell’incidente – proveniva da via Sforza e stava svoltando a destra verso corso di Porta Vittoria.

