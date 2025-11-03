Momenti di terrore stamattina a Milano in piazza Gae Aulenti dove una donna di 43 anni è stata soccorsa dopo essere stata aggredita con un coltello. «Mi hanno accoltellata», ha riferito ai carabinieri, intervenuti sul posto con i sanitari del 118.

Secondo quanto ricostruito, la vittima sarebbe stata affrontata tra due edifici che circondano la piazza e colpita alla schiena con una lama di 30 centimetri. La zona del ferimento è stata transennata e sul terreno sono visibili tracce di sangue. Il marito, contattato dalle forze dell'ordine, si è precipitato sul luogo in bicicletta.

La 42enne è stata trasportata all'ospedale Niguarda dove è stata presa in carico dall'équipe del trauma center, che la sta operando. Per ora la prognosi resta riservata. I carabinieri del Nucleo radiomobile sono al lavoro per chiarire quanto accaduto e individuare l’aggressore.

