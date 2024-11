Per lungo tempo è rimasto per strada, a vendere ombrelli e altri oggetti davanti a un supermercato di Milano, in centro, vicino al Policlinico. Poi un giorno il titolare del supermercato –vedendolo tutti i giorni stazionare accanto alle vetrine del suo negozio – gli ha chiesto: «Se vuoi ti assumo». E così la vita di Adam Gaye, 52enne del Senegal, detto Bobo (come Christian Vieri), è cambiata.

Ora fa il commesso nel supermercato Carrefour Express di via San Senatore, ha un contratto a tempo indeterminato e uno stipendio fisso. E al Corriere della Sera, che racconta la vicenda, spiega: «Adesso posso finalmente realizzare i miei progetti». Ad esempio, mettere da parte il denaro necessario per andare a trovare la sua famiglia e i suoi tre figli, rimasti in Senegal, che non vede da anni.

A dargli la possibilità di cambiare la sua vita è stato Giovanni Dossena, 53enne di origine sarda. «Adam – racconta Dossena al Corriere – faceva il suo lavoro seriamente e ha sempre aiutato la gente che lo chiamava per portare in casa le casse d’acqua pesanti. Addirittura — aggiunge Dossena — ho visto qualcuno lasciargli la propria carta di credito per andare a fare la spesa». «Appena ho avuto una casella libera, ho subito pensato a lui», aggiunge Dossena, che non rinuncia alle battute: «Certo, da juventino, se avessi saputo del suo soprannome forse ci avrei riflettuto meglio...».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata