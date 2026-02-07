«Pace? Armonia? Umanità? Non ho sentito niente di tutto questo ieri sera. Ma l'ho sentito attraverso i vostri messaggi».

Il cantante italo-tunisino Ghali risponde alle polemiche legate alla sua esibizione alla cerimonia d’inaugurazione delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026.

Ghali, che ha sempre colto l’occasione per esprimersi contro le violenze a Gaza, ha recitato la poesia di Gianni Rodari contro la guerra, ma non è mai stato inquadrato dalle telecamere Rai da vicino né citato dai cronisti. Il tutto dopo le polemiche sulla sua presenza a San Siro.

«Le persone sono ciò che conta davvero e, in un momento di così tanto odio, vi prego di non giocare il loro gioco e di rispondere sempre come vorremmo che il mondo fosse. "Ci sono cose da non fare mai"», conclude il cantante con un riferimento alla poesia recitata allo stadio San Siro. E a tutte le persone che sui social gli stanno manifestando la propria vicinanza dopo il “boicottaggio”.

