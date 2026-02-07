Milano-Cortina, Ghali dopo le polemiche: «Pace? Armonia? Umanità? Non ho sentito niente di tutto questo»Il cantante italo-tunisino risponde dopo la sua esibizione sulle parole di Gianni Rodari
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
«Pace? Armonia? Umanità? Non ho sentito niente di tutto questo ieri sera. Ma l'ho sentito attraverso i vostri messaggi».
Il cantante italo-tunisino Ghali risponde alle polemiche legate alla sua esibizione alla cerimonia d’inaugurazione delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026.
Ghali, che ha sempre colto l’occasione per esprimersi contro le violenze a Gaza, ha recitato la poesia di Gianni Rodari contro la guerra, ma non è mai stato inquadrato dalle telecamere Rai da vicino né citato dai cronisti. Il tutto dopo le polemiche sulla sua presenza a San Siro.
«Le persone sono ciò che conta davvero e, in un momento di così tanto odio, vi prego di non giocare il loro gioco e di rispondere sempre come vorremmo che il mondo fosse. "Ci sono cose da non fare mai"», conclude il cantante con un riferimento alla poesia recitata allo stadio San Siro. E a tutte le persone che sui social gli stanno manifestando la propria vicinanza dopo il “boicottaggio”.
(Unioneonline/D)