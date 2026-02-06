Sergio Mattarella a bordo di un vecchio tram guidato da Valentino Rossi. Sorpresa questa sera allo stadio di San Siro, dove il presidente della Repubblica pronuncerà la formula di rito e dichiarerà aperti i XXV giochi invernali. Il capo dello Stato verrà mostrato sul tradizionale mezzo dei milanesi in uno “spot” registrato il 2 febbraio, quando è venuto a Milano per abbracciare i ragazzi feriti nella strage di Crans-Montana ricoverati all'ospedale Niguarda.

Sono tantissime le stelle del mondo dello spettacolo che stasera illumineranno assieme alla tradizionale sfilata degli atleti il grande palco di San Siro per quello che si annuncia una pirotecnica cerimonia d'apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026: Mariah Carey ma anche Lang Lang, Pierfrancesco Favino ma anche Charlize Theron, Laura Pausini ma anche Andrea Bocelli. E poi Ghali (la cui esibizione è molto attesa, anche viste le polemiche che l'hanno preceduta), Sabrina Impacciatore, Cecilia Bartoli, Matilda De Angelis e Vittoria Ceretti. E c'è chi dice anche Tom Cruise, atteso in città in qualità di rappresentante delle Olimpiadi di Los Angeles del 2028, anche se Deadline smentisce.

La direzione è affidata a Marco Balich, alla sua sedicesima grande prova, che ha promesso una cerimonia che parli a tutti, «anche a un quattordicenne del Kazakistan che non sa nulla dell'Italia». A supporto un cast di 1.340 persone e oltre 200 tra attori, ballerini e performer, supportati da oltre 950 operatori. Mantenendo fede al progetto di primi Giochi diffusi della storia l'evento sarà legato al tema dell'Armonia e coinvolgerà non solo Milano e Cortina, ma anche ad esempio Livigno e Predazzo.

Ghali, il rapper milanese di origini tunisine che a Sanremo 2024 denunciò il genocidio a Gaza e per questo è stato al centro di forti polemiche politiche, non ha anticipato nulla sulla sua esibizione né su eventuali interventi dal palco, ma ieri ha scritto un post di denuncia. «So perché non ho più potuto cantare l'inno d'Italia. So perché mi hanno proposto di recitare una poesia sulla pace» e ancora «So che un mio pensiero non può essere espresso. So anche che un mio silenzio fa rumore. So che è tutto un Gran Teatro», ha scritto con amarezza.

Non solo trap ma anche danze con le musiche di Verdi, Rossini e Puccini dirette dal celebre regista Damiano Michieletto in uno spettacolo con la voce narrante dell'attrice Matilda De Angelis, il dialogo tra i due mostri sacri della musica classica - la mezzosoprano italiano Cecilia Bartoli e il pianista Lang Lang - e l'omaggio a Raffaella Carrà con “A far l'amore comincia tu”. Si tratta di un ritorno alle Olimpiadi, dopo l'esibizione alla cerimonia di chiusura dei Giochi invernali di Torino 2006 per Andrea Bocelli che canterà il “Nessun dorma” della Turandot. Sul palco anche Mariah Carey che intonerà “Nel blu dipinto di blu”.

Ma è molto attesa anche Laura Pausini protagonista dell'Inno d'Italia che ha raccontato felice: «Noi cantanti siamo simili agli sportivi, chi arriva si è dedicato con disciplina, sono emozionata di cantare per loro». Sabrina Impacciatore sarà protagonista di un musical su cento anni di Giochi invernali che chiude sulle note di Adriano Celentano mentre Favino unisce in dialogo le località montane proganiste dei Giochi diffusi. Prevista anche la celebrazione del mito della moda Giorgio Armani, che anche questa volta ha firmato le divise della delegazione italiana. Il web è poi impazzito anche per l'inviato speciale Snoop Dogg che nelle scorse ore a Gallarate, nel Varesotto è arrivato a sorpresa come tedoforo per la tappa numero 59 delle fiamma olimpica di Milano Cortina.

