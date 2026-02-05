Mediaset: «Causa civile da 160 milioni di euro contro Corona». Parti lese i Berlusconi, Gerry Scotti e De FilippiL’annuncio del Biscione: «Gli eventuali risarcimenti andranno a un fondo per le vittime di violenze»
«I singoli soggetti lesi, insieme a Mediaset e Mfe- Mediaforeurope, hanno deciso di promuovere azioni civili risarcitorie, per un importo complessivo di 160 milioni di euro, nei confronti di Fabrizio Corona e delle società a lui riconducibili, per danni reputazionali e patrimoniali». Lo si legge in una nota di Mediaset.
E i “soggetti lesi”, secondo quanto si apprende, sono Pier Silvio e Marina Berlusconi, Maria De Filippi, Silvia Toffanin, Gerry Scotti, Ilary Blasi, Samira Lui.
«Quanto diffuso dal progetto Falsissimo e da Fabrizio Corona, attraverso una violenza verbale inaudita, costituisce un insieme di menzogne, falsità e insinuazioni», si legge. Gli eventuali risarcimenti saranno destinati «alla creazione di un fondo per la copertura delle spese di assistenza legale delle vittime di stalking, dei reati rientranti nel cosiddetto Codice Rosso e di tutti i fenomeni di cyberbullismo».
(Unioneonline)