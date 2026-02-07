Una ragazza di 17 anni – Zoe Trinchero – è stata trovata senza vita in un corso d'acqua a Nizza Monferrato (Asti). La giovane sarebbe stata uccisa: sul corpo segni di un trauma cranico e di strangolamento.

Da quanto ricostruito, aveva passato la serata in alcuni locali della città, poi si sarebbe allontanata. A fare la scoperta, in un punto a poca distanza da un distributore di benzina, sono stati un residente e poi gli amici che la cercavano, percorrendo la strada che da Nizza conduce all'abitato di Incisa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

Dopo il ritrovamento, un gruppo di persone si è radunato sotto l'abitazione di un giovane del paese. Il ragazzo, che sarebbe in cura per problemi di natura psichiatrica, è stato preso in consegna dai carabinieri per ragioni di sicurezza ma non risultano a suo carico provvedimenti giudiziari.

La procura di Alessandria coordina le indagini.

(Unioneonline)

