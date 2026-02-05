A poco più di 24 ore dalla cerimonia di inaugurazione, gli atleti azzurri hanno ricevuto la visita del Capo dello Stato italiano Sergio Mattarella. Un incontro di grande impatto, con il Presidente della Repubblica che, come spesso accade, ha riservato parole cariche di ispirazione per i nostri atleti.

«La prima competizione è con sé stessi e con i propri limiti per superarsi, per migliorarsi, e poi c'è quella con gli altri partecipanti. Ci auguriamo che siano tante le medaglie ma quello che è importante è il modo in cui parteciperete, con impegno, dando tutto se stessi, con lealtà, con rispetto per gli altri.

È una competizione che dà nel mondo uno spettacolo di straordinario valore, di convivenza, di amicizia, di umanità, di serietà». La Cerimonia di Apertura dei giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 si terrà venerdì 6 febbraio, a partire dalle ore 20, allo stadio San Siro.

