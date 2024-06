Potrà costare «al massimo» 13,5 milioni di euro il noleggio per 90 giorni di una nave, con relativo equipaggio, «per garantire lo spostamento dei migranti soccorsi in mare Mediterraneo» fino al porto di Shengjin, in Albania.

Lo prevede la “consultazione preliminare del mercato” lanciata dal Viminale per attuare il protocollo sui migranti stipulato nei mesi scorsi fra Roma e Tirana, con al centro un contratto di tre mesi, dal 15 settembre al 15 dicembre 2024".

Stralci del documento sono riportati dall’Ansa. L’esigenza di noleggiare la nave, si legge nelle specifiche tecniche per il servizio, è «non vincolante e puramente indicativa» e il nolo sarebbe necessario quando «il punto di prelievo dei migranti» sia individuato «a circa 15/20 miglia nautiche a Sud-Sud/ovest dall'isola di Lampedusa».

Nel documento di un trasporto si parla di «circa 300 unità» a bordo (200 migranti e 100 operatori) e di «tre o quattro viaggi al mese (andata e ritorno)».

