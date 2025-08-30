Massimo Moratti è stato estubato e respira autonomamente: l'ex presidente della Saras e dell'Inter – ricoverato all'Istituto Humanitas di Rozzano da mercoledì – migliora dopo la polmonite che ne ha imposto il ricovero in terapia intensiva.

I medici, molto cauti, hanno deciso di estubarlo, confermando i progressi pur mantenendo una stretta osservazione in una situazione che resta delicata. Si è deciso di rimuovere il supporto respiratorio meccanico questa mattina, in considerazione di un progressivo miglioramento di Moratti. L'ex presidente della raffineria di Sarroch, proprietario dell'Inter dal 1995 al 2013, ha parlato per alcuni minuti con la moglie Milly, i figli e la sorella Bedy.

Moratti è stato ricoverato in terapia intensiva all'inizio della settimana scorsa a causa di una polmonite con un quadro clinico complesso. Nel maggio scorso ha compito 80 anni, nel 2023 aveva subito un intervento di angioplastica al Galeazzi di Milano.

(Unioneonline)

