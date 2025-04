Graziano Mesina è malato terminale, con la diagnosi di una «patologia oncologica ormai diffusa e incurabile». Tanto che i suoi legali hanno chiesto nuovamente il differimento della pena per motivi di salute. La nuova istanza arriva a distanza di un mese dall’ultima (sette in tutto), presentata al tribunale di sorveglianza di Milano dalle avvocate di Graziano Mesina, Beatrice Goddi e Maria Luisa Vernier, che denunciano «la gravissima situazione» dell'ex primula rossa del banditismo sardo, detenuto da due anni nel carcere di Opera e che ha da poco compiuto 83 anni.

«Le sue condizioni di salute erano già da tempo precarie ma negli ultimi due mesi sono precipitate - scrivono in una nota -. A seguito del ricovero nel reparto di Polizia penitenziaria San Paolo di Milano i sospetti sono diventati certezza ed è stata diagnosticata una patologia oncologica che si è ormai diffusa, incurabile, in fase terminale. A causa della malattia egli non può più camminare, non si alimenta, non parla, ha difficoltà a riconoscere le persone. Ciononostante, il tribunale di sorveglianza di Milano, grazie anche alle relazioni su una sua “persistente attuale pericolosità” da parte della procura generale di Cagliari, continua a rigettare le varie istanze presentate dalla difesa di sospensione pena per gravi ragioni di salute, l'ultima meno di un mese fa, nonostante siano state allegate tutte le recenti cartelle cliniche attestanti l'imminente pericolo di morte».

Le due legali ricordano che anche le richieste di trasferimento in un carcere in Sardegna, «dove la vicinanza con i familiari avrebbe potuto quantomeno favorire le cure e alleviare i patimenti», sono state sistematicamente respinte. «Nel reparto penitenziario nell'ospedale San Paolo hanno deciso che egli non è più curabile, ma gli viene negata la possibilità di avere un altro parere medico in un reparto di oncologia di un altro ospedale - sostengono Goddi e Vernier - dopo la visita in carcere di questa mattina, appurate le sue condizioni pressoché disperate presenteremo immediatamente l'ennesima richiesta al tribunale di sorveglianza di Milano con la speranza di riuscire ad ottenere una risposta positiva. Deve essergli concessa la possibilità di tornare a curarsi in Sardegna, dove può avere l'aiuto e la vicinanza dei familiari. Deve essere disposto ora, perché forse potrebbe affrontare il viaggio, non si sa per quanto ciò sarà possibile».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata