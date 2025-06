Dopo 12 anni e dopo tante attese, oggi è stato riaperto a Macomer il centro estivo e di aggregazione sociale, che interesserà centinaia di bambini e che sarà gestito da tre cooperative sociali che operano in città.

Una nuova avventura, quindi, dedicata interamente ai minori e alle loro famiglie, che si propone come luogo per tutti in cui giocare, divertirsi e crescere insieme in un clima stimolante, accogliente e aperto, l'ex compendio delle suole salesiane, concesso al Comune in comodato d'uso gratuito.

Oltre agli amministratori comunali, all'inaugurazione erano presenti tanti bambini, le loro maestre e le rappresentanze delle tre cooperative sociali che gestiranno il centro, quali la cooperativa Millecolori, la cooperativa Aurora e la cooperativa Luoghi Comuni, quindi il parroco, padre Andrea Rossi.

Il centro di aggregazione funzionerà non solo l'estate, ma tutto l'anno.

«Adesso si rimettono a disposizione quei locali storici- dice il parroco- dove sono state formate diverse generazioni di bambini. In sostanza torna al suo ruolo per cui era stato realizzato».

Monica Sanna, presidente della cooperativa Millecolori, assieme a Rosanna Salis, della cooperativa Luoghi Comuni: «E' una grande responsabilità gestire questo centro, ma è anche un dovere e una grande gioia per tutti noi e in particolare per i bambini e i loro genitori». «Abbiamo voluto questo con tanta determinazione - aggiunge Maria Luisa Muzzu - siamo riusciti ad aprire, dopo 12 anni il centro di aggregazione sociale, che non deve essere l'arrivo, ma l'inizio di altre importanti attività sociali del comune. Aprire il centro estivo è stata sempre una nostra priorità».

Si tratta di un importante servizio educativo, che tanto mancava a questa cittadina e che potrebbe essere l'inizio di altre attività sociali importanti.

