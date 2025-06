Fiamme nella notte nel centro abitato. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 3 del mattino, in via Quintino Sella. La parte anteriore di un camioncino, utilizzato per il trasporto del bestiame, è andata completamente distrutta.

Si tratta di un camioncino che era parcheggiato davanti all'abitazione del proprietario, l'allevatore del posto, Luigi Citzia, di 50 anni, presidente dell'associazione culturale Macomer a Cavallo, impegnata lo scorso mese di marco, nella organizzazione della giostra. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Silanus e i vigili del fuoco di Macomer, che hanno solo potuto circoscrivere l'incendio alla parte anteriore del camioncino. Il frastuono ha destato dal sono l'intero quartiere, che si affaccia nella vallata di S'Adde.

Le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento da parte dei vigili del fuoco e dei carabinieri. Sembra però che le cause dell'incendio siano dolose.

