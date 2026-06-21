Bagno di folla per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, mentre lasciava il raduno degli alpini del Triveneto in corso a Gemona del Friuli.

La presidente, dopo essere scesa dal palco delle autorità, ha percorso nuovamente un tratto di sfilata assieme, tra gli altri, al ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani. Chi assisteva ai lati della strada la incoraggiava e le applaudiva, tra tanti «Brava Giorgia» e «Continua così», mentre lei salutava con la mano. Dopo la resa degli onori, la premier è salita in auto e ha lasciato il luogo della manifestazione.

«Non sono riuscita ad andare a Genova quindi penso che valesse la pena venire qui per dire grazie – ha detto rilasciando una dichiarazione a L'Alpino Tv – Grazie per i valori e grazie per un lavoro preziosissimo anche durante le nostre Olimpiadi e per il lavoro che fanno da volontari costantemente. Sono una certezza e per le istituzioni avere questo genere di certezze fa assolutamente la differenza. Quindi sono qui soprattutto per dire loro grazie».

«Sono venuta anche per consegnare questo straordinario e meritatissimo riconoscimento – ha aggiunto – al presidente dell'Associazione nazionale alpini per il lavoro che fa ogni giorno, ma chiaramente è un riconoscimento a tutte le nostre penne». La presidente ha quindi consegnato al presidente dell'Ana, Sebastiano Favero, l'Onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica.

(Unioneonline)

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