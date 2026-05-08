Una donna di 56 anni è stata trovata morta, a quanto pare accoltellata, in un appartamento al sesto piano di un palazzo nella periferia di Piacenza.

A chiamare i soccorsi intorno alle 15.30 sarebbe stato il marito, un macedone, che è attualmente ricercato. Sarebbe stato lo stesso a riferire di aver assassinato la moglie.

Sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco, che sono entrati nell'appartamento passando dal balcone, dal momento che la porta non si apriva, trovando il cadavere della donna. Ma lui non c'era. Pare che la coppia avesse dei figli.

(Unioneonline)

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