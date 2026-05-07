Mistero in provincia di Piacenza: una donna, Sonia Bottachiari, si è licenziata, è salita in macchina con i due figli adolescenti e quattro cani ed è partita dalla sua casa di Castell'Arquato, in direzione Friuli, per una vacanza. Questo succedeva il 20 aprile e da allora della famiglia si sono perse le tracce.

L'auto, una Chevrolet Captiva, è stata ritrovata ieri nella zona di Tarcento (Udine) dove sono in corso serrate ricerche e nelle ultime ore si moltiplicano anche presunti avvistamenti e segnalazioni. Ma dove siano la 49enne, la figlia 16enne, il figlio 14enne e i quattro animali, è un mistero. I cellulari risultano spenti, nessuno avrebbe avuto contatti con loro.

L'ex marito della donna, Yuri Groppi, che ha presentato denuncia di scomparsa ai carabinieri, ha lanciato un appello sui social e ha raggiunto a propria volta il Friuli. «Sonia mi aveva riferito di voler passare qualche giorno di vacanza con i nostri figli e i quattro cani, dunque sapevo che sarebbero partiti alla volta del Friuli. Il rientro era fissato per venerdì 24, ma da lunedì 20 tutti e tre i cellulari risultano non raggiungibili», ha detto alla Gazzetta di Parma (Groppi e la ex moglie sono originari di Salsomaggiore nel Parmense). «Le ipotesi che si stanno facendo è che possano trovarsi ancora in queste zone o essersi allontanati con qualcuno», ha aggiunto.

In auto avevano caricato le tende e la donna avrebbe indicato all'ex marito, dal quale è separata da oltre 12 anni, il nome di un campeggio. Ma là non sono mai arrivati. Sulla Chevrolet le tende non c'erano più. A Tarcento è stato attivato il posto di comando avanzato per le ricerche, con il campo base nei pressi del parcheggio dove è stata rinvenuta la vettura. Sotto il coordinamento della prefettura, si cercano tracce: in campo i carabinieri, i vigili del fuoco, anche con droni e un elicottero, oltre a volontari della Protezione civile e del Soccorso alpino.

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