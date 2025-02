Un attore porno, Eduardo Barbares, in arte Max Felicitas, insieme all'urologo di Rocco Siffredi, Danilo Centrella, che di Felicitas è il padre artistico, sarebbe dovuto salire sul palco, lunedì prossimo, 3 marzo, dell'istituto professionale Ponti di Gallarate (Varese) per un incontro sull'educazione sessuale.

L'iniziativa ha scatenato proteste ed è stata bloccata in corner dall'Ufficio scolastico regionale. L'associazione Pro Vita & Famiglia onlus ora chiede spiegazioni al dirigente scolastico Massimo Angeloni. L'evento doveva essere contato nelle ore dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (Ptco) e dare crediti formativi agli studenti. «È come invitare un imprenditore del fast food a parlare di educazione alimentare», afferma l'associazione. «Ci chiediamo a che titolo una persona che fa della sessualità un business economico e commerciale ne potesse parlare a minori di in modo obiettivo - prosegue Pro Vita - dubitiamo che un attore porno potrebbe mai dire ai giovani la verità sul mercato della pornografia, una delle più devastanti piaghe e dipendenze giovanili degli ultimi anni che veicola immagini di sottomissione e dominio dell'uomo sulla donna, inducendo in chi ne abusa atteggiamenti sessuali predatori e incrementando ansia da prestazione e dipendenze comportamentali».

L'associazione si domanda anche se la scuola avesse considerato i rischi per i minori coinvolti che avrebbero potuto «essere indotti a seguire i profili social dell'attore porno e iniziare a usufruire dei suoi "servizi" a pagamento». Infine l'associazione si chiede se i genitori fossero stati preventivamente informati della professione dell'ospite, »visto che nelle comunicazioni della scuola che Pro Vita & Famiglia ha potuto visionare non si fa alcun cenno alla sua "professione"».

© Riproduzione riservata