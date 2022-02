Novità per quanto riguarda l’esame di maturità 2022: rimangono le due prove scritte e il colloquio orale ma cambia la divisione del punteggio. Mentre nella prima versione dell’ordinanza si faceva riferimento a 40 punti per il triennio finale e 60 per le prove d’esame (20 per ogni scritto, 40 per l’orale), nella nuova versione vengono attribuiti 50 punti per il triennio e 50 per le prove (15 per ciascuno scritto e 20 per l'orale). Inoltre, a quanto si apprende la seconda prova sarà predisposta a livello di Istituto: i docenti titolari della disciplina che fanno parte delle commissioni d'esame, entro il 22 giugno proporranno tre tracce sulla base dei documenti consegnati a maggio dai consigli di classe. Il giorno del secondo scritto sarà estratta una delle tre.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata