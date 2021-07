Matteo Renzi si è vaccinato ieri (prima dose) al Nelson Mandela Forum di Firenze e ha postato una foto sul suo profilo Facebook.

“Il vaccino è valido anche senza foto, ma almeno con questa per una volta nessuno farà polemica. Vacciniamoci perché i contagi cresceranno molto nelle prossime settimane ma con il vaccino si riducono ospedalizzazioni, terapie intensive e decessi”, ha scritto il leader di Italia Viva.

Ora gli unici leader non vaccinati restano Matteo Salvini e Giorgia Meloni.

L’ex premier questa mattina ha rincarato la dose, deridendo i complottisti su Rainews24: “Ieri mi sono vaccinato. Tutto bene. Ai complottisti dico che ora il 5g prende molto bene. Ho il gps in testa”.

Su Salvini: “Non mi interessa se lui, Conte o Giorgia Meloni si siano vaccinati. Ma dire che non bisogna vaccinarsi sotto i 40 anni è una follia. Dobbiamo essere franchi: nelle prossime settimane cresceranno i contagi, ma per chi è vaccinato sarà poco più di un’influenza, ammesso che lo prenda. Laddove i vaccini sono diffusi, sono crollate ospedalizzazioni e decessi. Fidiamoci dei numeri, non di quello che dice Salvini".

