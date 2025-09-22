Mattarella: «La scuola deve integrare tutti». E sul bullismo: «Va contrastato con tenacia»Il Capo dello Stato alla cerimonia d’apertura dell’anno scolastico nella città partenopea
«Talvolta la violenza si manifesta in modalità meno evidenti», almeno per noi adulti, e c'è anche «la violenza gratuita della prepotenza e del bullismo». E poi a volte ci sono «i social come armi che colpiscono in profondità». Per questo il bullismo «va contrastato con tenacia». Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando a Napoli in occasione della cerimonia di apertura dell'anno scolastico.
Nel suo intervento il Capo dello Stato ha aggiunto: «La nostra Costituzione stabilisce che la scuola è aperta a tutti: è l'affermazione di un diritto», come è un dovere quello di «integrare tutti, sconfiggendo l'abbandono».
«Occorre – ha proseguito Mattarella – l'impegno che la scuola sia ovunque» e «l'impegno per includere chi è svantaggiato».
