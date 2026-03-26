«Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto oggi un colloquio telefonico con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per proporre l'assunzione dell'interim del Ministero del Turismo. Il Capo dello Stato ha poi firmato il decreto per il conferimento dell'interim»: così una nota di Palazzo Chigi, che precisa dunque come la premier abbia assunto su di sè la carica ricoperta da Daniela Santanchè.

Giorgia Meloni, prosegue la nota, «rivolge un ringraziamento al Ministro Santanchè, che in questi anni ha lavorato con grande dedizione e ha assicurato il proprio contributo alla ripresa e al rilancio del turismo italiano».

«Il Governo - spiega la nota - continuerà a lavorare per sostenere e valorizzare un asset strategico dell'economia nazionale, che assicura prosperità, benessere e prestigio internazionale all'Italia».

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