«A tutti chiedo di pregare per me. Anche io sono malato, spero di farcela».

Clemente Mastella ha preso il microfono in mano nella basilica di Benevento, gremita in occasione delle celebrazioni per la Madonna delle Grazie, patrona del Sannio, organizzate dall’arcivescovo Michele Autoro.

Con la voce rotta dall’emozione, ha dato l’annuncio gelando i tanti fedeli presenti. E poi, dopo qualche attimo di silenzio, è scoppiato un grande applauso di incoraggiamento per quello che ormai da dieci anni è il sindaco di Benevento.

Tanti i messaggi di incoraggiamento apparsi sui social. Mastella è apparso molto provato e commosso: ha anche ricordato i dieci anni alla guida del Comune e rivolto un pensiero alla Chiesa cattolica dopo lo scisma dei lefbvriani, che «ha definito una brutta cosa», ribadendo l’importanza di una chiesa che «scende tra la gente, tra i poveri».

Clemente Mastella è stato anche ministro del Lavoro per 7 mesi nel primo Governo Berlusconi e ministro della Giustizia dal 2006 al 2008, durante il Governo Prodi che contribuì a far cadere quando era leader dell’Udeur.

(Unioneonline/L)

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