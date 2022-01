Il prezzo della mascherine Ffp2 è stato fissato a 75 centesimi di euro l’una. La Struttura Commissariale e le associazioni di categoria hanno raggiunto l’accordo per il prezzo calmierato dei dispositivi nelle farmacie.

Figliuolo, d’intesa con ministero della Salute e sentito l’ordine dei farmacisti, ha stretto l’accordo con FederFarma, AssoFarm e FarmacieUnite.

L’esigenza di calmierare il prezzo delle Ffp2 è arrivata in seguito al decreto festività, che ha disposto l’obbligo di tali dispositivi – con maggior potere filtrante rispetto alle chirurgiche, in diversi ambiti.

Le mascherine Ffp2 sono obbligatorie nei seguenti luoghi: spettacoli aperto al pubblico in teatri, cinema, sale concerto, locali di intrattenimento e musica dal vivo; eventi e competizioni sportive, al chiuso e all’aperto; su tutti i mezzi di trasporto, dagli aerei ai traghetti, dai treni ai bus alle metropolitane, anche in funivie, cabinovie e seggiovie se chiuse; sono inoltre obbligatorie per i vaccinati che hanno avuto un contatto stretto con un positivo e che non sono soggetti a quarantena ma solo ad autosorveglianza, fino al decimo giorno successivo al contatto queste persone devono indossare mascherine Ffp2.

