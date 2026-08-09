Tragedia a Fregene, sul litorale romano. 

Un uomo di 72 anni, di origine sarda, ma da anni residente nel Lazio, è stato colto da un malore improvviso, poi rivelatosi fatale, mentre era in spiaggia con i familiari. 

Secondo quanto riferito dalla stampa locale, l’uomo stava nuotando a pochi metri dalla riva, quando ha avuto un mancamento ed è andato in arresto cardiocircolatorio. Soccorso dai bagnini, è stato portato sulla battigia, dove gli sono state praticate le manovre di rianimazione, sino all’arrivo dei soccorritori del 118. I tentativi di salvargli la vita si sono però rivelati inutili. 

(Unioneonline)

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