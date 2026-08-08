Investe un gruppo di ciclisti dopo una lite, poi torna indietro e lo fa ancora: quattro feriti, due graviIl conducente della macchina si è presentato spontaneamente ai carabinieri
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Un automobilista ha investito deliberatamente per due volte un gruppo di ciclisti al termine di una lite per futili motivi. È accaduto stamani a Lanzo Torinese. Quattro persone sono rimaste ferite. Una è in prognosi riservata. Subito dopo il conducente si è presentato spontaneamente ai carabinieri. Ora sarà sottoposto ad accertamenti di natura tossicologica.
L'episodio si è verificato in via Loreto intorno alle 9:45. Sul posto sono arrivate diverse ambulanze e un elicottero del servizio regionale di Azienda Zero. I feriti, tutti con traumi e fratture, sono stati stabilizzati sul posto e trasferiti a Torino negli ospedali Cto e Giovanni Bosco.
(Unioneonline)