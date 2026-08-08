Patrizia Reggiani, ex moglie di Maurizio Gucci e condannata in via definitiva come mandante dell'omicidio dell'imprenditore dell'alta moda, assassinato a Milano il 27 marzo 1995, è ricoverata in terapia intensiva all'ospedale 'Infermi' di Rimini dopo un malore accusato durante una vacanza a Riccione.

La notizia è riportata dal QN e dal Resto del Carlino di Rimini. La 77enne era arrivata in Riviera a fine luglio per trascorrere un paio di settimane di vacanza in un hotel. Ad accompagnarla c'era la sua assistente. Il malore risalirebbe alla tarda mattinata di lunedì, mentre Reggiani pare si trovasse nella sua stanza, in terrazza.

Tra le ipotesi, tutte da verificare, c'è anche quella di una prolungata esposizione al caldo e al sole nelle ore centrali della giornata. Dopo le prime cure sul posto, Reggiani è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Rimini, dove è stata ricoverata in terapia intensiva. La prognosi è riservata. Saranno ora gli accertamenti medici a fare chiarezza sulle cause che hanno portato al ricovero.

Originaria di Vignola (Modena), dopo la separazione e il divorzio da Maurizio Gucci, nel 1997 venne arrestata con l'accusa di essere la mandante dell'omicidio dell'ex marito. Durante le fasi delle indagini, la donna negò qualsiasi coinvolgimento nella vicenda. Reggiani fu condannata a 26 anni e rimase in carcere per circa 17 anni, tornando in libertà nel 2016 grazie alla buona condotta.

(Unioneonline)

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