La Fiat Panda di una scuola guida di Montebelluna, nel Trevigiano, ha travolto un gruppo di ciclisti lungo la strada che porta a Istrana.

Poco prima delle nove di ieri mattina il gruppetto stava procedendo in fila quando alle spalle è arrivata l’auto. Due persone sono state prese in pieno: un 70enne e un 73enne, entrambi portati in ospedale e il primo in condizioni serie tanto che sul posto è intervenuto l’elisoccorso.

Un terzo ciclista, quello che era davanti, è rimasto illeso.

La dinamica dell’incidente è da chiarire. I rilievi sono stati svolti dalla Polizia locale.

