In un incidente stradale avvenuto alle 4 e mezza di questa mattina a Ponte San Pietro, in provincia di Bergamo, un 32enne ha perso la vita e altre tre persone sono rimaste ferite in modo grave. La vittima era al volante della sua auto, una Fiat 500, della quale – per motivi ha chiarire – ha perso il controllo schiantandosi contro una recinzione.

L’autista è morto sul colpo, gli altri occupanti sono stati estratti dall’abitacolo dai Vigili del fuoco, intervenuti sul posto insieme alle ambulanze, e trasferiti negli ospedali Papa Giovanni XXIII di Bergamo e di Ponte San Pietro.

(Unioneonline/s.s.)

