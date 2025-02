«Un bel bicchiere d'acqua è un alimento sano, ma, come tutti gli alimenti, se assunti in quantità eccessiva possono produrre danni».

Lo ha dichiarato il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, a margine del Sana di Bologna, evento dedicato al cibo biologico. L’affermazione arriva nel contesto dello scetticismo, espresso da Lollobrigida e da molte associazioni italiane di produttori, sulla decisione di alcuni Paesi, a cominciare dall’Irlanda, di porre sulle etichette dei vini degli avvisi stile “Nuoce alla salute”. Una scelta che – questo il timore – potrebbe penalizzare i prodotti enologici italiani all'estero.

«Se molti dei vostri colleghi – ha spiegato Lollobrigida parlando con i giornalisti -avessero avuto la pazienza di digitare la parola “acqua” avrebbero trovato articoli di giornale che denunciavano come gli eccessi anche di questo sanissimo prodotto per eccellenza potessero produrre danni. Invece in questa voglia di denunciare le incapacità del governo si creano delle caricature. Io ho spiegato che di vino si può parlare, criminalizzando l'abuso, ma non il consumo, così come, facendo l'esempio del miglior prodotto del pianeta, cioè l'acqua, anche in questo caso l'abuso può portare dei danni. Non lo dico io, lo dice la scienza e quindi l'invito è ad approfondire un po'».

