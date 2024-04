Minaccia, tentata violazione di domicilio e danneggiamento. Sono le accuse di cui deve rispondere un 34enne comparso oggi davanti al giudice del Tribunale di Varese Davide Alvigi.

I fatti che gli vengono contestati risalgono al settembre 2021 e sarebbero avvenuti nel corso del rinfresco per le sue nozze organizzato in un'elegante villa a Galliate Lombardo.

Secondo l’accusa l’uomo, completamente ubriaco così come la comitiva di amici che partecipava al rinfresco, una volta capito che dopo il taglio della torta non sarebbe più stato servito vino, ha dato in escandescenze, prendendosela con la proprietaria della villa, minacciandola («Ti taglio la testa») e insultandola.

Inoltre, avrebbe tentato di raggiungere l’alloggio privato della donna e iniziato a danneggiare tutto ciò che incontrava sul suo cammino.

«Dopo quello che è successo abbiamo smesso di organizzare matrimoni nella nostra villa. Quel lavoro era la mia vita, ma quell'episodio era stato davvero troppo. La sposa era in lacrime», ha riferito la proprietaria della villa al giudice, assistita dall'avvocato Fabio Ambrosetti, chiedendo i danni al 34enne per quanto accaduto.

L’uomo, difeso dall'avvocato Mauro Dalla Chiesa, dal canto proprio rigetta le accuse e si dice pronto a dare la propria versione dei fatti.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata