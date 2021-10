Tragedia questa mattina a Pinerolo. In una palazzina si è verificato un incendio seguito da un crollo. È successo in piazza Sabin. Uno scoppio sarebbe stato avvertito al terzo piano della struttura che ha 12 appartamenti. Al momento è stata recuperata una persona senza vita.

La vittima è Maria Rosa Fiore, 84 anni, originaria di Revello, nel Cuneese. È stata trovata sotto le macerie del suo appartamento, al terzo e ultimo piano della palazzina. Trasportato in ospedale in gravi condizioni il marito, che proprio ieri ha festeggiato i 74 anni.

I vigili del fuoco hanno controllato tutto gli appartamenti e gli abitanti sono stati tutti rintracciati. Il bilancio definitivo dell'esplosione, dunque, è di una vittima e tre feriti in ospedale. Un quarto ferito si è presentato da solo al pronto soccorso di Pinerolo. Illese, ma sotto choc, altre sedici persone.

Il 118 sta montando un posto medico avanzato per valutare gli illesi e dare loro assistenza psicologica. Le operazioni sono coordinate dal direttore del Dipartimento 118 Regione Piemonte, Mario Raviolo.

LE TESTIMONIANZE – Alcuni testimoni raccontano che nell'appartamento all'ultimo piano del condominio nei giorni scorsi sono stati effettuati alcuni lavori per montare una nuova cucina e questa mattina si sentiva un “forte odore di gas”. Al momento, però, i vigili del fuoco, presenti sul posto con numerose squadre, non si sbilanciano sulle cause della tragedia.

(Unioneonline/s.s.-v.l.)

