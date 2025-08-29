Lieve miglioramenti per Massimo Moratti: resta intubatoL’ex presidente di Saras e Inter è ricoverato da mercoledì per una polmonite virale
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Piccoli progressi e lieve miglioramento confermato per Massimo Moratti. L'ex presidente dell'Inter e della Saras è ricoverato da mercoledì all'istituto Humanitas di Rozzano – alle porte di Milano – a causa di una polmonite virale.
Moratti è stato subito intubato, ma un miglioramento generale delle sue condizioni fa sperare positivamente, tanto che fra oggi e domani i sanitari valuteranno se estubarlo.
Restano comunque una grande prudenza e una stretta osservazione per l'ex patron dei nerazzurri e della raffineria di Sarroch, che nel settembre 2023 aveva subito un intervento di angioplastica al Galeazzi di Milano.
(Unioneonline)