Piccoli progressi e lieve miglioramento confermato per Massimo Moratti. L'ex presidente dell'Inter e della Saras è ricoverato da mercoledì all'istituto Humanitas di Rozzano – alle porte di Milano – a causa di una polmonite virale.

Moratti è stato subito intubato, ma un miglioramento generale delle sue condizioni fa sperare positivamente, tanto che fra oggi e domani i sanitari valuteranno se estubarlo.

Restano comunque una grande prudenza e una stretta osservazione per l'ex patron dei nerazzurri e della raffineria di Sarroch, che nel settembre 2023 aveva subito un intervento di angioplastica al Galeazzi di Milano.

