Per ora restano nella casa famiglia i tre figli di Nathan e Catherine. Il Tribunale dei minorenni dell'Aquila si è infatti riservato sul caso della famiglia del bosco, deciderà nei prossimi giorni, ha reso noto l'avvocato Femminella all'uscita dall'udienza di comparizione nel capoluogo abruzzese.

In aula erano assenti i genitori. Per la coppia c'erano gli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas mentre per i minori hanno partecipato la curatrice speciale Marika Bolognese, e la tutrice, Maria Luisa Palladino.

Secondo quanto si apprende, il Tribunale dovrebbe sciogliere la riserva nei prossimi giorni, probabilmente entro la prossima settimana. Una decisione, comunque, sarà presa prima del 16 dicembre, quando ad esprimersi sul caso della 'famiglia del bosco' sarà la Corte d'appello del capoluogo abruzzese al quale, venerdì scorso, hanno fatto ricorso gli avvocati di Nathan e Catherine.

I giudici hanno preso tempo per valutare i nuovi elementi portati dalla difesa che, secondo quanto si apprende da fonti giudiziarie, sono i seguenti: la nuova casa accettata dai genitori in attesa dei lavori di ristrutturazione del casolare nel bosco, in particolare il bagno, e la relazione degli assistenti sociali nella quale si evidenzia il buono stato di salute e la socievolezza dei bambini oltre al senso materno e l'empatia della madre Catherine, sulla quale, stando a quanto emerso, si fonderebbe gran parte del documento.

