Nello schianto, in direzione Aosta, tra gli svincoli di Settimo e di Volpiano, stando alle prime informazioni la bimba sarebbe stata sbalzata fuori dal veicolo sul quale viaggiava. Il 118 di Azienda Zero è intervenuto per i soccorsi ma per la bambina non c'è stato niente da fare. Sono ora in corso le indagini della polizia stradale e sul posto sono accorsi anche i vigili del fuoco.

(Unioneonline)

