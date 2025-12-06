La tragedia
06 dicembre 2025 alle 22:41
Torino, incidente sull’A5: muore bimba di pochi mesiNello schianto, in direzione Aosta, stando alle prime informazioni la piccola sarebbe stata sbalzata fuori dal veicolo sul quale viaggiava
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Nello schianto, in direzione Aosta, tra gli svincoli di Settimo e di Volpiano, stando alle prime informazioni la bimba sarebbe stata sbalzata fuori dal veicolo sul quale viaggiava. Il 118 di Azienda Zero è intervenuto per i soccorsi ma per la bambina non c'è stato niente da fare. Sono ora in corso le indagini della polizia stradale e sul posto sono accorsi anche i vigili del fuoco.
(Unioneonline)
© Riproduzione riservata