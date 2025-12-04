 Atterraggio pesante per un elicottero questa mattina sulle montagne della Valmalenco, in provincia di Sondrio.

Secondo quanto si apprende da Areu quattro occupanti a bordo sarebbero stati estratti vivi e affidati ai medici del 118. Secondo le prime sommarie informazioni l'incidente è avvenuto in una zona impervia al confine con la Svizzera. 

A bordo c’erano  tecnici e operai che sorvolavano una zona impervia interessata da interventi di messa in sicurezza dopo una recente frana. Sono rimasti feriti, ma  al momento non si conoscono le condizioni.

