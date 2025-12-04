Elicottero va giù, atterraggio pesante: vivi tutti gli occupantiL’incidente al confine tra Lombardia e Svizzera: si temeva il peggio ma non ci sarebbero vittime. A bordo tecnici al lavoro su una zona franata di recente
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Atterraggio pesante per un elicottero questa mattina sulle montagne della Valmalenco, in provincia di Sondrio.
Secondo quanto si apprende da Areu quattro occupanti a bordo sarebbero stati estratti vivi e affidati ai medici del 118. Secondo le prime sommarie informazioni l'incidente è avvenuto in una zona impervia al confine con la Svizzera.
A bordo c’erano tecnici e operai che sorvolavano una zona impervia interessata da interventi di messa in sicurezza dopo una recente frana. Sono rimasti feriti, ma al momento non si conoscono le condizioni.
(Unioneonline)