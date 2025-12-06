il dramma
06 dicembre 2025 alle 13:17aggiornato il 06 dicembre 2025 alle 13:22
Donna uccide la figlia disabile e si suicida a CorleoneRimasta vedova 8 mesi fa, non avrebbe trovato la forza di affrontare la situazione
Una donna ha ucciso la figlia disabile e poi si è impiccata a Corleone. Il dramma familiare è avvenuto nel centro storico in paese.
Sono intervenuti i carabinieri che conducono e indagini e i sanitari del 118. La donna, raccontano in paese, aveva perso il marito otto mesi fa, un ex infermiere dell'ospedale dei Bianchi. Un uomo che tanti ricordano ancora a Corleone per la sua bontà.
La donna si è trovata sola a gestire la figlia disabile. E non ce l’ha fatta.
(Unioneonline)
