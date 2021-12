In Italia, nelle ultime 24 ore, sono stati individuati altri 16.632 casi di positività ai test Covid, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 17.030. Sono invece 75 le vittime in un giorno, ieri erano state 74.

Con 636.592 tamponi molecolari e antigenici eseguiti (ieri erano stati 588.445), il tasso di positività è al 2,6%, in calo rispetto al 2,9% di ieri.

Sono invece 732 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 24 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 59. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 5.428, ovvero 43 in più rispetto a ieri.

Sono invece 223.718 gli attualmente positivi al Covid in Italia, 7.564 in più nelle ultime 24 ore.

I dimessi e i guariti sono invece 4.736.202, con un incremento di 8.988 rispetto a ieri.

Dall'inizio della pandemia i casi totali nel Paese sono 5.094.072, i morti 134.152.

