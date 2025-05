Sarà una coloratissima e affollatissima piazza quella che oggi saluta il primo Regina Caeli di Papa Leone XIV. A San Pietro sono attese 150mila persone, con i fedeli che già dalle prime luci dell’alba, provenienti da ogni parte del mondo, hanno iniziato a prendere posto davanti al colonnato del Bernini.

Tra loro anche gli artisti di gruppi bandistici e dello spettacolo popolare pronti a celebrare il loro Giubileo, reso ancora più speciale dall'elezione di Robert Francis Prevost.

Predisposto un corposo piano di sicurezza che prevede l'impiego di migliaia di uomini e donne delle forze dell'ordine, affiancati dall'ormai collaudata rete di volontari che ogni giorno presidiano San Pietro e le vie limitrofe. Già scattate le bonifiche dell'area, mentre per l'ingresso in piazza è previsto un doppio controllo cui dovranno sottoporsi i fedeli: prima ai “prefiltraggi” più esterni e poi ai “checkpoint” dotati di metal detector.

A piazza San Pietro e su via della Conciliazione, così come avvenuto per il funerale di Papa Francesco, saranno allestiti i maxischermi per consentire a tutti i fedeli di poter seguire il primo Regina Caeli di Leone XIV dalla Loggia centrale. Di fatto, un test generale in vista dell'insediamento del nuovo Pontefice, in programma domenica 18 maggio, quando saranno previsti in campo oltre cinquemila tra uomini e donne delle forze dell'ordine, personale specializzato per le scorte delle delegazioni straniere, dispositivi anti-drone, tiratori scelti, cinofili, artificieri, duemila volontari e 500 steward.

Ieri, per Prevost, la prima uscita pubblica da Papa, con le visite prima al “suo” santuario, a Genazzano, e poi sulla tomba di Francesco, a Santa Maria Maggiore, per "riprendere" quel cammino avviato dal suo predecessore, così come annunciato a tutti i cardinali nell'incontro che si era svolto in mattinata.

(Unioneonline)

