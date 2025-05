Visita a sorpresa di Papa Leone XIV al santuario Madre del Buon Consiglio di Genazzano, ai castelli romani. Non è la prima volta che Prevost si reca al santuario e i precedenti sempre in occasioni importanti, come quando assunse l’incarico di priore generale degli Agostiniani, e poi dopo le nomine a vescovo e cardinale.

Papa Prevost, in talare e zucchetto bianchi e con la stola bianca a bordi gialli avvolta alla vita, è arrivato a Genazzano a bordo di un Suv nero scortato dai gendarmi vaticani. Ad accoglierlo una folla festante, con cui si è intrattenuto fra saluti e strette di mano.

Al suo ingresso il Pontefice si è fermato in un momento di preghiera di fronte all'icona della Madonna.

Prevost ha sempre mostrato una profonda devozione alla Madonna del Buon Consiglio, già in occasione della visita compiuta un anno fa. Allora si era raccolto in preghiera dinanzi all'immagine sacra della Madre del Buon Consiglio, custodita nella Basilica Santuario, testimoniando così pubblicamente il suo legame spirituale con questa antica devozione mariana.

Si tratta della prima uscita pubblica del nuovo Papa a due giorni dall’elezione.

(Unioneonline/v.l.)

