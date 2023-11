La difesa di Filippo Turetta, il 22enne accusato dell’omicidio della ex fidanzata Giulia Cecchettin, non presenterà istanza al Riesame per chiedere la scarcerazione o un’attenuazione della misura cautelare per il giovane.

Lo ha detto il legale Giovanni Caruso uscendo dal carcere di Verona, dove ha incontrato il suo assistito. «Dico questo – ha aggiunto – per rettificare o precisare alcune notizie che ho letto oggi. Non verrà presentata alcuna richiesta verso l’ordinanza di custodia in carcere, né verranno chiesti affievolimenti della misura in corso di esecuzione».

Domani, martedì 28 novembre, è previsto l’interrogatorio in carcere di Turetta, il primo delle autorità italiane. L’avvocato non ha voluto anticipare nulla: «Filippo sta bene, per rispetto dell’autorità giudiziaria non anticipo nulla sull’interrogatorio di domani, non vi dirò se Turetta parlerà o si avvarrà della facoltà di non rispondere».

