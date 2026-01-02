Primo sbarco di migranti dell'anno a Lampedusa dove, dopo il soccorso di un gommone di otto metri da parte della motovedetta della finanza, sono arrivati 30 sudanesi.

Hanno raccontato di essere salpati da Sorman, in Libia, dopo aver pagato 950 euro per la traversata. Sono stati portati tutti all'hotspot di contrada Imbriacola che era vuoto.

(Unioneonile)

